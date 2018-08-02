Ставки в кибербезопасности слишком высоки: России пора кооперироваться

Москва, , 18:44 — REGNUM Намерение кооперироваться в области противодействия киберпреступности — это хорошая и правильная инициатива, однако для России существует реальная угроза в этой сфере, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что участники Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проявили интерес к сотрудничеству с Россией в сфере кибербезопасности. Это направление работы, по его словам, полностью отвечает российским интересам и приоритетам международной деятельности.

Как известно, недавно Пентагон создал специальную группу по противодействию России в киберпространстве. Иными словами, для России существует реальная угроза.

И ставки тут действительно высоки, поскольку от информационных технологий сейчас в значительной степени зависит экономическое процветание, инфраструктура и возможности для развития.

Кроме того, не сегодня, так завтра могут возникнуть новые угрозы, например, в виде создания искусственного интеллекта. Несмотря на неполноценность в сравнении с естественным разумом, ИИ будет давать ощутимые преимущества тому, кто его создаст.

В каком-то смысле в киберпространстве может начаться гонка вооружений. ИИ может стать аналогом ядерного оружия в двадцатом веке. Тот международный субъект, который будет единолично обладать этой технологией, получит значительное превосходство над остальными.

США и страны Запада уже довольно сильно приблизились к созданию чего-то похожего на искусственный интеллект. И прогресс в этой области будет нарастать, тем более, что недавно тот же Пентагон выделил значительные средства на финансирование разработок в этой области.

Для России кооперация с другими странами очень важна, поскольку в текущий момент она едва ли способна в одиночку тягаться со странами запада. При этом упустить освоение киберпространства может быть настолько же катастрофическим, как упустить освоение воздушного и космического пространства в целях обороны.

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