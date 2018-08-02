Минобороны Израиля показало новейшую тяжелую БМП Nemera. Видео

Тель-Авив, , 17:15 — REGNUM Израильское военное ведомство опубликовало видеоролик с демонстрацией новейшей тяжелой боевой машины пехоты Nemera, которая должна заменить в сухопутных войсках давно устаревшие бронетранспортеры M113S.

Видео опубликовано 31 июля. СМИ сообщают, что некоторое количество новых БМП уже поступило в 603-й батальон армии Израиля.

Новая БМП разработана на базе основного боевого танка «Меркава» Mk4 и по уровню защищенности вполне сравнима с ним. Он обеспечивается модулями активной защиты Rafael Trophy и блоками динамической защиты ASPRO-А, поэтому специалисты считают, что новая БМП слабоуязвима для противотанковых управляемых ракет и реактивных гранатометов.

Вооружение новой БМП может быть разнообразным: от крупнокалиберного пулемета с дистанционным управлением до миномета или 40-мм автоматического гранатомета.

Экипаж БМП Nemera состоит из трех человек, в десантном отделении бронемашины могут разместиться девять пехотинцев. Дизельный двигатель мощностью 1200 л. с. способен разогнать БМП до скорости 64 км/час.

Как сообщало ИА REGNUM, в России военные пока не определились с выбором концепции новых БМП. На сегодняшний день для сухопутных войск РФ модернизируются БМП-1 и БМП-2 путем установки новых модулей вооружения с повышенной огневой мощью и разнообразием огневых средств.

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