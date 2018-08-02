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В США начали строить тринадцатый десантный корабль типа San Antoniо

Техника

На верфи в штате Миссисипи состоялась церемония резки стали для морского транспорта-дока

Вашингтон, 2 августа 2018, 16:49 — REGNUM  В США на верфи компании Huntington Ingalls Industries начали постройку тринадцатого по счету десантного корабля-дока типа San Antonio, сообщает 2 августа портал navaltoday.com.

На верфи в штате Миссисипи состоялась торжественная церемония резки стали для нового транспорта-дока USS Richard M. McCool, Jr. (LPD-29).

Этот корабль станет 13-м по счету в составе ВМС США.

Десантный корабль-док 208-метровой длины при водоизмещении 25 300 тонн способен перевозить два десантных корабля на воздушной подушке LCACS, один десантный катер LCU, 14 плавающих бронетранспортёров и не менее 700 морских пехотинцев.

На кораблях этого типа имеется вертолетная площадка и ангар для четырех вертолетов или двух конвертопланов MV-22В Osprey. Вместе с летчиками и авиатехниками экипаж корабля состоит из почти 400 человек.

Десантные корабли типа San Antonio вооружены двумя пусковыми установками зенитных ракет «Си Спарроу» с боекомплектом в 64 ракеты, пусковыми установками ракет Мк 31 RAM, двумя 30-мм артустановками и оснащены системами радиоэлектронной борьбы, постановки ложных целей и гидроакустическим комплексом SLQ-25 «Никси».

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