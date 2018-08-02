Украинские пограничники планируют достроить «стену» в Харьковской области

Киев, , 15:52 — REGNUM Границу между Россией и Украиной в Харьковской области укрепят до конца 2018 года, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, сообщает 2 августа УНИАН.

По его словам, в Харьковской области построили пограничную комендатуру быстрого реагирования и новое здание управления пограничного отряда. Также пограничники построили укрепления на протяжении 220 км российско-украинской границы в Харьковской области при общей ее длине 270 км. После этого украинские пограничники продолжат работу в Сумской области.

Напомним, при премьер-министре Украины Арсении Яценюке в стране начали проект «Стена»: строительство укрепленных сооружений на границе с Россией. Проект должен завершиться до 2020 года.

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