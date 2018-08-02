«АвтоВАЗ» сообщил о 20% приросте продаж семейства LADA

Москва, , 14:01 — REGNUM Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей семейства LADA в России за первые 7 месяцев 2018 года выросли на 19,5% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба «АвтоВАЗа».

Отмечается, что на территории РФ в 2018 году было реализовано около 200 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей LADA.

«Самой популярной моделью марки по итогам прошедшего месяца осталось семейство LADA Vesta: своих владельцев нашли почти 9 тыс. автомобилей (8991 шт.), что на 38,5% превышает результат июля 2017 года», — добавили в пресс-службе концерна.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле «АвтоВАЗ» официально представил обновленный седан LADA Granta, публичный показ которого состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.