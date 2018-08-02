В Пекине создан центр фундаментальных исследований в области газовых турбин

Пекин, , 09:55 — REGNUM Пекинский университет авиации и космонавтики, также известный, как Бэйханский университет анонсировал создание научного центра, специализирующегося на фундаментальных научных исследованиях в сфере авиационных двигателей и газовых турбин, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

«Научный центр газовых турбин был создан с целью поддержки независимых китайских исследований в ключевых областях», — заявил президент университета и центра Сюй Хуэйбинь.

Центр создавался совместно Университетом Цинхуа, Институтом технической теплофизики при Китайской академии наук и множеством крупнейших исследовательских институтов и корпораций в смежных областях. Центр займется фундаментальными исследованиями в области авиационных двигателей и газовых турбин, освоением базовых технологий, созданием научных сооружений и воспитанием талантливых кадров.

Напомним, что в 2016 году в Пекине была основана Китайская корпорация авиационных двигателей, целью которой стало создание в Китае производителя авиационных двигателей мирового уровня с собственной научно-технической и исследовательской базой.

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