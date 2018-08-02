Четверг, 2 Августа 2018 года
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WhatsApp начнет брать деньги с корпоративных клиентов

Техника

За рассылку сообщений клиентам и потенциальным клиентам

Менло-Парк, США, 2 августа 2018, 02:41 — REGNUM  Мессенджер WhatsApp начнет брать плату с корпоративных клиентов за отправку рекламных или сервисных сообщений, сообщила компания в своем блоге.

По мнению разработчиков мессенджера, эта мера должна облегчить взаимодействие простых пользователей с компаниями, которые ведут бизнес посредством мессенджера. В частности, компании перестанут отправлять пользователям лишние сообщения и не будут проводить массовые рекламные рассылки.

Отмечается, что стоимость сообщения будет зависеть от страны и составит от 0,5 до 9 центов США.

Как сообщало ИА REGNUM, c 31 июля в мессенджере WhatsApp после обновления появилась функция групповых аудио‑ и видеозвонков.

Читайте ранее в этом сюжете: WhatsApp настроился на групповую связь

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