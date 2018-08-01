Дополнительные 20% надежности «Арматы» повысят боеспособность армии

Москва, , 17:38 — REGNUM Замминистра обороны России, генерал армии Дмитрий Булгаков упомянул о более высокой надежности унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» ко Дню Тыла Вооруженных сил РФ далеко не случайно, считает редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее Булгаков отметил, что на текущий момент активно ведется работа по разработке перспективных образцов техники материально-технического обеспечения (МТО). За счет поступления в войска более совершенной техники должны увеличиться транспортные возможности российской армии.

«Увеличение ресурса и надежности этих платформ на 20% сможет стать заметным фактором, облегчающим работу частей и подразделений, снабжающих и обеспечивающих боеспособность армейской техники.

Ни для кого не секрет, что на обеспечение боеспособности одного танка работают три и более грузовых автомобилей армейских тыловиков, снабженцев и ремонтников. Кроме боеприпасов, горючего и питания для танкистов, они занимаются также и подвозом запчастей, нужных для замены вышедших из строя узлов и агрегатов.

Поэтому дополнительные 20% надежности унифицированных платформ «Армата», «Курганец», «Бумеранг» будут означать пропорциональное снижение нагрузки на армейский транспорт.

В сочетании с поступлением в войска перспективных образцов техники материально-технического обеспечения (МТО) войск и совершенствованием логистики через внедрение в подразделения МТО автоматизированной системы ГЛОНАСС это существенно улучшит обеспечение боевых подразделений и частей, а значит и повысит их боеспособность».

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