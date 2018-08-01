Транспортная полиция на востоке Китая ударила беспилотниками по нарушителям

Цзинань, Китай, , 10:35 — REGNUM В столице китайской провинции Шаньдун городе Цзинань полиция использует беспилотники для выявления нарушения правил дорожного движения, сообщает 1 августа издание Beijing Youth Daily.

Начиная с 31 июля дроны, оборудованные камерами высокого разрешения, помогают транспортной полиции города выявлять нарушителей. В частности, при их помощи уже было выявлено пять нарушений ПДД всего за пол часа после начала их использования, сообщают полицейские.

Аппараты способны выявлять водителей, использующих мобильные телефоны и прочие устройства за рулем, а также делать снимки и видеофиксацию всего происходящего. Они способны пробраться туда, куда не могут дотянуться стационарные средства слежения.

Отметим, что в тестовом режиме беспилотники в городе начали использоваться еще в апреле 2018 года. За это время они успели налетать более 200 часов, однако, у них есть недостаток — их нельзя использовать в дождливую погоду.

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