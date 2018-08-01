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Apple начала официально менять дисплеи смартфонов в России

Техника

Ранее телефоны с поврежденными дисплеями подлежали замене

Apple начала официально менять дисплеи смартфонов в России
Drapplesi
Сломанные дисплеи

Москва, 1 августа 2018, 05:57 — REGNUM  Сервисные центры компании Apple в России теперь могут менять поврежденные дисплеи смартфонов iPhone, сообщает AppleInsider со ссылкой на официального представителя компании.

Эта услуга доступна в сервисных центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Калининграда, Красноярска и Краснодара. Отмечается, что ранее сервисные центры не могли оказывать эту услугу из-за отсутствия специального оборудования. Ранее телефоны с поврежденными дисплеями подлежали замене.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Apple запустила программу по обмену старых моделей iPhone на новые по специальной платной подписке. Акция распространялась на смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Читайте ранее в этом сюжете: В России запустили программу по обмену старых iPhone на новые

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