В Сан-Франциско бургеры начнет жарить робот

Сан-Франциско, США, , 05:30 — REGNUM Компания Creator, занимающаяся разработками в области робототехники для нужд кулинарии, разработала автономного робота, способного жарить и компоновать бургеры по заказу, сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что при поступлении заказа робот начинает перемалывать мясо в фарш, а затем жарить его. Котлета проходит по конвейерной ленте, в процессе прохождения на котлету накладываются различные добавки, перечисленные в заказе. Кроме того, робот самостоятельно разрезает и поджаривает булочку для бургера.

По данным компании-изготовителя, весь процесс приготовления занимает пять минут и стоит всего шесть долларов. При этом подчеркивается, что роботу всё же нужна помощь людей — они должны принимать заказы, перезаправлять резервуары с ингридиентами и относить бургер покупателю.

Закусочную, где можно отведать приготовленный механическим шеф-поваром бургер, компания планирует открыть в сентябре текущего года в Сан-Франциско.

Ранее в марте 2018 года американские СМИ сообщали, что робот для приготовления бургеров Флиппи (Flippy) от компании Miso Robotics был уволен из ресторана CaliBurger в первый день своей работы за излишнюю медлительность.