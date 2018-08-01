Новая российская бронетехника будет надежнее своих предшественников

Москва, , 05:02 — REGNUM Надежность и ресурс бронетехники на платформах «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» в целом на 20% выше, чем у существующих образцов техники, заявил замминстра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков журналистам.

Булгаков отметил, что на текущий момент активно ведется работа по разработке перспективных образцов техники материально-технического обеспечения (МТО). За счет поступления в войска более совершенной техники должны увеличиться транспортные возможности российской армии. Отмечается, что грузоподъемность автотехники за последние пять лет выросла в 1,3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля вице-премьер России по вопросам обороно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что у российской армии нет большой нужды в новых танках «Армата», в том числе и по причине их большой стоимости. По словам вице-премьера, танк Т-72 при модернизации способен показывать высокие военно-технические характеристики в настоящее время.

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