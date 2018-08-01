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После блокировок Telegram потерял пятую часть аудитории в России

Техника

Аудитория мессенджера продолжает снижаться

Москва, 1 августа 2018, 03:26 — REGNUM  Аудитория мессенджера Telegram в России снизилась на 23% после апрельских блокировок, сообщает РБК со ссылкой на данные компании Mediascope.

Согласно данным исследования, в июне мессенджером ежедневно пользовались в среднем 2,9 млн жителей России. В апреле же был зафиксирован исторический максимум российских пользователей Telegram — 3,7 млн человек. Таким образом, падение посещаемости на июнь 2018 года составляет 23%.

Напомним, 13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России. Это решение суд вынес в связи с неисполнением руководства мессенджера предоставить информацию в ФСБ о переписках людей, причастных к терактам в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года Роскомнадзор разослал письма операторам связи, подозреваемым в использовании мессенджера Telegram для информационной рассылки абонентам, с предупреждением о репутационных рисках.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор предупредил операторов о репутационных рисках из-за Telegram

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Угроза запрета и блокировка мессенджера Telegram в России
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