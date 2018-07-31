Пентагон и искусственный интеллект: на что способна бьющаяся об стекло муха

Москва, , 18:43 — REGNUM Использовать искусственный интеллект можно, но только не снижая количества людей, ставящих и решающих задачи. Иначе не будет расширения имеющихся военных возможностей, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что в ближайшие пять лет министерство обороны США потратит $885 млн на исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) для «более успешного конкурирования» с Китаем и Россией.

Современный искусственный интеллект (ИИ) — крайне прост в сравнении с естественным человеческим разумом. Это некая система, которую обучают выполнять определенные операции, не описывая их явно.

Обучение выглядит как введение вопросов и ответов. Вопрос: сколько будет 2×2? Ответ: 4. Вопрос: сколько будет 3×3? Ответ: 9. Таких вопросов и ответов составляют как можно больше и «скармливают» ИИ, который всё это обрабатывает особым образом.

Затем, можно попробовать задать ему вопрос: 7×7. Он при этом ответит что-то вроде 48.968 579. Ответ очевидно не совсем точный, но, в большинстве случаев, достаточный для того, чтобы его использовать. Люди в уме округляют гораздо более грубо, но нам это не мешает.

Одна проблема: машина абсолютно не понимает, что она делает. По уровню осознанности она стоит где-то на уровне мухи. Встреть она стекло — будет биться, пока не найдёт форточку или пока человек не прихлопнет её газетой. А говорить о более сложных организмах — и вовсе не приходится. Я крайне сомневаюсь, что современный искусственный интеллект способен заменить даже одну пчелку из улья, не говоря уже обо всём рое.

Можно ли применять это в военных целях? Конечно, можно! Вызовет ли это гонку вооружений в этой сфере? Конечно, вызовет. Но если говорить о гонке вооружений, то лучше бы развиваться не столько даже в техническом плане (без него никак), сколько в концептуальном.

Если Пентагон намерен применять ИИ в рутинных операциях, то нашему военному ведомству стоит озаботиться тем, чтобы в случае необходимости эти операции из рутинных и простых стали творческими и сложными. И пусть они почувствуют всю мощь бьющейся о стекло мухи.

Доверять машине принятие решений категорически не следует. Причины его принятия потом даже объяснить будет невозможно. Как ни странно, но лучше всего на данный момент ИИ справляется с тем, чтобы обманывать человека.

Ложные цели, новые способы шифрования, маскировка, расчёт адаптивной непредсказуемой траектории для прохождения систем ПВО и ПРО. Да мало ли где на войне нужен обман. При этом можно добиться того, чтобы поведение систем с применением ИИ было неповторимым и зависимым от обстоятельств. Тогда в комбинации с творческим человеческим разумом, это будет расширение имеющихся военных возможностей.

Мотивация Пентагона понятна: он хочет попытаться снизить количество людей, требуемых для решения конкретных задач. Но избавляясь от каждого отдельного человека, они избавляются от несравнимо более мощного разума, чем их хваленый ИИ.

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