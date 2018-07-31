В Японии спущен на воду эсминец, способный сбивать баллистические ракеты

Токио, , 16:47 — REGNUM В Японии на верфи компании Japan Marine United Corporation в Йокогаме торжественно спущен на воду первый из запланированных двух новых эсминцев класса «Мая», способных выполнять задачи ПРО в составе американской системы «Иджис», сообщает 31 июля Naval Today.

По информации издания, новый эсминец планируют ввести в строй в 2020 году.

По сравнению с предшественниками класса «Атаго» эсминца типа «Мая» отличаются увеличенным с 7750 до 8200 тонн водоизмещением и будут оснащены американской боевой управляющей системой «Иджис» с последней программной версией Baseline 9/Ballistic Missile Defense 5.1 и системой обмена данными Cooperative Engagement Capability, использующейся боевыми кораблями ВМС США и Австралии.

Таким образом, новые японские эсминцы будут глубоко интегрированы в американские военно-морские системы управления и систему ПРО.

Корабль будет нести зенитные ракеты SM-3 Block IIA, способные перехватывать баллистические ракеты ближнего и среднего радиуса действия, а также противоракетами SM-6, пригодными также и для ударов по надводным объектам противника.

Кроме того, новые японские эсминцы имеют на вооружении 127-мм артустановку главного калибра, два 20-мм зенитно-артиллерийских комплекса и трехтрубные 324-мм торпедные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии выражало сильную обеспокоенность незащищенностью страны от ядерных ракет, которая вскрылась в ходе испытательных ракетных пусков со стороны КНДР. Вашингтон использует это обстоятельство для включения японских военных структур в подчиненные США системы безопасности.

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