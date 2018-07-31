Вторник, 31 Июля 2018 года
16:04:54 МСК

WhatsApp настроился на групповую связь

Техника

Чтобы совершить групповой разговор, необходимо добавить в него других участников

Менло-Парк, США, 31 июля 2018, 15:02 — REGNUM  Функция групповых аудио‑ и видеозвонков появилась в мессенджере WhatsApp после очередного обновления, пишет издание The Verge со ссылкой на разработчиков.

«Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня вводим в WhatsApp групповые аудио‑ и видеозвонки», — приводит издание слова руководителей проекта. Они также пояснили, что необходимость введения звонков возникла после понимания объема переговоров пользователями: «Наши пользователи тратят на звонки более двух миллиардов минут в день».

Отмечается, что одновременную связь в групповых звонках WhatsApp смогут поддерживать только четыре пользователя. Чтобы добавить собеседников нужно во время разговора с одним из них нажать на кнопку «добавить участников» в правом нижнем углу экрана. Функция работает на устройствах с iOS и Android.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пугающий» бот Momo обнаружили пользователи мессенджера WhatsApp

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мессенджеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить