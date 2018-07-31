WhatsApp настроился на групповую связь

Менло-Парк, США, , 15:02 — REGNUM Функция групповых аудио‑ и видеозвонков появилась в мессенджере WhatsApp после очередного обновления, пишет издание The Verge со ссылкой на разработчиков.

«Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня вводим в WhatsApp групповые аудио‑ и видеозвонки», — приводит издание слова руководителей проекта. Они также пояснили, что необходимость введения звонков возникла после понимания объема переговоров пользователями: «Наши пользователи тратят на звонки более двух миллиардов минут в день».

Отмечается, что одновременную связь в групповых звонках WhatsApp смогут поддерживать только четыре пользователя. Чтобы добавить собеседников нужно во время разговора с одним из них нажать на кнопку «добавить участников» в правом нижнем углу экрана. Функция работает на устройствах с iOS и Android.

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