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Французский Canal+ потерял 197 000 прямых подписчиков

Техника

Сокращение подписчиков составило 19% в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года

Париж, 31 июля 2018, 13:02 — REGNUM  База подписчиков французского телевизионного канала Canal+, основными направлениями которого являются спорт и кино, рушится на материковой части Франции, в условиях повышенной конкуренции, сообщает агентство France Presse.

Согласно результатам, опубликованным компанией 30 июля, 4,792 млн подписчиков подписали контракт с Canal+ во Франции против 4,989 млн годом ранее. Сокращение составило 19% в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Во Франции и за рубежом Canal+ насчитывает в общей сложности 16 млн абонентов.

Мировые доходы Canal+ в первом полугодии 2018 года выросли незначительно, на 0,8%, до 2,575 млрд евро.

Чтобы остановить утечку своих абонентов компания ввела уникальное предложение для новых подписчиков и подписала соглашения с операторами, надеясь расширить свою клиентскую базу.

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