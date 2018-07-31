Французский Canal+ потерял 197 000 прямых подписчиков

Париж, , 13:02 — REGNUM База подписчиков французского телевизионного канала Canal+, основными направлениями которого являются спорт и кино, рушится на материковой части Франции, в условиях повышенной конкуренции, сообщает агентство France Presse.

Согласно результатам, опубликованным компанией 30 июля, 4,792 млн подписчиков подписали контракт с Canal+ во Франции против 4,989 млн годом ранее. Сокращение составило 19% в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Во Франции и за рубежом Canal+ насчитывает в общей сложности 16 млн абонентов.

Мировые доходы Canal+ в первом полугодии 2018 года выросли незначительно, на 0,8%, до 2,575 млрд евро.

Чтобы остановить утечку своих абонентов компания ввела уникальное предложение для новых подписчиков и подписала соглашения с операторами, надеясь расширить свою клиентскую базу.