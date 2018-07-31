Военные эксперты США оценили вооружение фрегата «Адмирал Горшков»

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Американские специалисты признали превосходство вооружения российского фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков» над вооружением кораблей прибрежной зоны серии ВМС США LCS (Littoral Combat Ship). Об этом говорится в материале издания Business Insider.

Эксперты отмечают, что включенный в состав ВМФ России фрегат оснащён ракетами «Калибр» и «Оникс», а также зенитными ракетными комплексами и 130-мм артиллерийскими орудиями, в то время как американские корабли — лишь 57-миллиметровыми пушками.

Читайте также: Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в состав военно-морского флота России

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин заявил, приветствуя участников Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, что силы ВМФ России вносят весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, играют важную роль в обеспечении стратегического паритета в мире.

Читайте также: Путин: Флот России — неустрашимый и несокрушимый

Фрегат «Адмирал Горшков» построен на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и принят в состав Северного флота ВМФ России. Фрегат участвовал в Главном военно-морском параде 29 июля.