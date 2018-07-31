Музей «Трех ущелий» в Китае соберет у населения экспонаты для выставки

Ухань, Китай, , 08:53 — REGNUM Музей «Трех ущелий» начнет сбор предметов, представляющих историческую ценность, среди населения, чтобы затем представить в качестве экспонатов на специальной выставке, сообщили в корпорации China Three Gorges Corporation («Китайская корпорация Трех ущелий»), сообщает 30 июля агентство Синьхуа.

«Проект Трех ущелий» был заложен корпорацией China Three Gorges Corporation, которая владеет одной из крупнейших в мире гидроэлектростанций, которая представляет из себя систему водного контроля в среднем течении длиннейшей в Китае реки Янцзы.

Музей «Трех ущелий» ставит перед собой задачу сохранения истории и отражения тех изменений, которые произошли с природой и культурой региона. Его создание было ускорено в 2017 году в рамках распоряжения Государственного управления защиты культурного наследия КНР и Национального музея Китая.

Среди предметов исторической значимости решено собирать историческую документацию, видео и оборудование, относящееся к строительству электростанции. Особенно интересно для музея то, что отразилось на развитии китайской сферы гидроэнергетики.

Напомним, что дамба электростанции «Три ущелья» достигает высоты 185 метров при длине 2309 метров, имеет пятиступенчатую систему шлюзов и лифт для кораблей. Кроме того, она оснащена 34 турбогенераторами суммарной мощностью 22,5 млн кВт⋅ч. Строительство сооружения было начато в 1992 году и завершилось в 2012 году, когда были введены в эксплуатацию последние агрегаты.