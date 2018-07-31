Высокоскоростной интернет стандарта 5G появится в Москве в 2019 году

Москва, , 08:08 — REGNUM В Москве в 2019 году заработает пилотная зона высокоскоростного 5G-интернета, заявил замглавы московского департамента информационных технологий Александр Горбатько. Об этом пишет газета «На западе Москвы».

Отмечается, что данный стандарт, имеющий более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, в будущем станет основой для развития московских городских проектов.

Читайте также: В Петербурге показали реальную работу сети стандарта 5G

По словам Горбатько, в мае на полях Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) мэр Москвы Сергей Собянин заключил с компанией-оператором сотовой связи «Мегафон» соглашение, согласно которому в столице России будет развиваться тестовая зона с последующей эксплуатацией сетей нового поколения в коммерческих масштабах.

Читайте также: Аналитики из PwC подсчитали расходы российских операторов на 5G

Напомним, ранее сообщалось, что «большая тройка» китайских операторов сотовой связи подтвердила свое участие в масштабных испытаниях сетей связи пятого поколения 5G.

Читайте также: В десятках городов Китая начинаются масштабные испытания сетей 5G