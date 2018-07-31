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Высокоскоростной интернет стандарта 5G появится в Москве в 2019 году

Техника

Данный стандарт в будущем станет основой для развития московских городских проектов

Москва, 31 июля 2018, 08:08 — REGNUM  В Москве в 2019 году заработает пилотная зона высокоскоростного 5G-интернета, заявил замглавы московского департамента информационных технологий Александр Горбатько. Об этом пишет газета «На западе Москвы».

Отмечается, что данный стандарт, имеющий более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, в будущем станет основой для развития московских городских проектов.

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По словам Горбатько, в мае на полях Петербургского Международного экономического форума (ПМЭФ) мэр Москвы Сергей Собянин заключил с компанией-оператором сотовой связи «Мегафон» соглашение, согласно которому в столице России будет развиваться тестовая зона с последующей эксплуатацией сетей нового поколения в коммерческих масштабах.

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Напомним, ранее сообщалось, что «большая тройка» китайских операторов сотовой связи подтвердила свое участие в масштабных испытаниях сетей связи пятого поколения 5G.

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