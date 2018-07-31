Пентагон вложит в развитие искусственного интеллекта почти $900 млн

Вашингтон, , 07:55 — REGNUM В предстоящие пять лет министерство обороны США истратит $885 млн на исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) для «более успешного конкурирования» с Китаем и Россией. Об этом пишет 30 июля газета Wall Street Journal.

Отмечается, что системы, основанные на ИИ, позволят Пентагону более эффективно фильтровать данные, связанные с такими областями, как национальная безопасность и здравоохранение. По словам эксперта американской консалтинговой компании Booz Allen Hamilton Джоша Салливана, военное ведомство намеревается переложить на плечи ИИ рутинные и трудоемкие задачи, которые раньше обязаны были решать люди.

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Напомним, ранее сообщалось, что командование Сухопутных войск США намерено с помощью искусственного интеллекта вовремя предотвращать поломку техники. Несколько БМП Bradley будут тестировать систему, способную заранее оповещать о будущих неисправностях.

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