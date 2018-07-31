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В сеть утекли фото новых моделей iPhone

Техника

Эксперты не исключают, что на фото просто запечатлены китайские подделки

Москва, 31 июля 2018, 05:34 — REGNUM  В сети интернет появились «живые» фотоснимки новых моделей смартфонов от Apple, предположительно iPhone X Plus и iPhone 9, выход которых намечен на 2018 год. Снимки опубликованы в Twitter пользователя VenyaGeskin.

Согласно снимкам новых моделей смартфонов, у iPhone 9 диагональ дисплея составит 6,1 дюйма, а iPhone X Plus получит диагональ в 6,5 дюймов и будет оснащен двойной камерой на задней панели устройства. Эксперты не исключают, что на фото просто запечатлены китайские подделки смартфонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в сети появилась инсайдерская информация относительно цветовой гаммы новой линейки смартфонов от Apple. Согласно этим данным, новые телефоны от Apple не будут выпускаться с корпусами красного цвета.

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