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Новый вирус пугает пользователей WhatsApp

Техника

Вирус показывает пользователям страшные картинки

Москва, 31 июля 2018, 05:25 — REGNUM  Пользователи WhatsApp столкнулись с появлением нового вируса, который появляется в списке контактов со страшной фотографией в профиле, сообщает Bild.

Отмечается, что этот новый контакт под именем Momo рассылает пользователям фотографии и новости шокирующего содержания. Также Momo может и позвонить пользователю по видеосвязи и протранслировать изображение, отдаленно напоминающее девушку. Специалисты полагают, что это просто шутка неизвестных хакеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года специалисты обнаружили вирус, маскирующийся под обновление мессенджера WhatsApp, который получал доступ к информации о банковских картах пользователей.

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