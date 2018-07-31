Новый вирус пугает пользователей WhatsApp

Москва, , 05:25 — REGNUM Пользователи WhatsApp столкнулись с появлением нового вируса, который появляется в списке контактов со страшной фотографией в профиле, сообщает Bild.

Отмечается, что этот новый контакт под именем Momo рассылает пользователям фотографии и новости шокирующего содержания. Также Momo может и позвонить пользователю по видеосвязи и протранслировать изображение, отдаленно напоминающее девушку. Специалисты полагают, что это просто шутка неизвестных хакеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года специалисты обнаружили вирус, маскирующийся под обновление мессенджера WhatsApp, который получал доступ к информации о банковских картах пользователей.