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Власти Литвы предостерегают литовцев от использования «Одноклассников»

Техника

По их мнению, соцсеть крадет конфиденциальные данные пользователей

Вильнюс, 31 июля 2018, 05:20 — REGNUM  Приложение социальной сети «Одноклассники» попало в перечень приложений, не рекомендованных для использования жителями Литвы в целях соблюдения безопасности. Такие рекомендации выдал национальный центр кибернетической безопасности Литвы.

По их мнению, российские приложения не соответствуют требуемым нормам безопасности и незаконно собирают конфиденциальную информацию пользователей. Кроме «Одноклассников», в список попали приложения «Mail.Ru» и «Яндекс.Такси».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля представители правящей партии Литвы заявили, что Россия может вмешаться в грядущие в 2019 году выборы в стране и предложили законопроект, наделяющий членов избиркома дополнительными полномочиями.

Читайте ранее в этом сюжете: В Литве решили, что Россия собирается вмешаться в выборы 2019 года

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