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Uber отказались от разработок грузовых беспилотников

Техника

И решила плотнее заняться легковыми беспилотными автомобилями

Вашингтон, 31 июля 2018, 04:49 — REGNUM  Американская компания Uber прекратила разработку беспилотных грузовиков и решила сосредоточить все усилия на легковых автомобилей, заявил руководитель подразделения Uber Advanced Technologies Эрик Мейхофер в официальном заявлении.

Мейхофер подчеркнул, что компания вернулась к тестированию легковых беспилотников на дорогах Питтсбурга и поэтому было принято решение сосредоточиться именно на этом направлении разработок. О причинах принятия такого решения Мейхофер не рассказал.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года онлайн-оператор такси Uber приостановил испытания беспилотных автомобилей в штате Аризона (США) после мартовского ДТП, в результате которого погиб человек. Компания решила сосредоточиться на испытаниях беспилотных авто в Питтсбурге и Сан-Франциско.

Читайте ранее в этом сюжете: Uber закрывает программу испытаний авто-беспилотников в Аризоне

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Беспилотники
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