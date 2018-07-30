Разработку замены «Руслана» до 2027 года сделать можно, а поднять в воздух?

Москва, , 12:42 — REGNUM Вероятность того, что новый российский сверхтяжёлый самолет поднимется в воздух в рамках Государственной программы вооружений до 2027 года, достаточно невелика. Но проведение какого-то объёма работ вполне реально, считает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Ранее заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов заявил, что до 2027 года может быть разработан новый российский сверхтяжёлый самолет, который заменит Ан-124 «Руслан». Соответствующие работы внесены в Государственную программу вооружения (ГПВ).

Новость о разработке нового российского сверхтяжёлого транспортного самолёта, который придёт на замену Ан-124 «Руслан» вызывает много вопросов. В первую очередь — готова ли российская промышленность к такому серьёзному проекту?

Пока мы видим множество проблем даже с переносом в Россию производства давно известного «вдоль и поперёк» самолёта Ил-76 — темпы его производства пока очень далеки от идеала. Время, необходимое для разработки двигателя ПД-35 также неизвестно и не так уж предсказуемо.

С учётом всех этих факторов, вероятность того, что такой самолёт поднимется в воздух в рамках Государственной программы вооружений до 2027 года, достаточно невелика. Но проведение какого-то объёма работ вполне реально.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что разработку эскизного проекта сверхтяжёлого военно-транспортного самолёта на смену Ан-124 «Руслан» корпорация начнет в 2018 году.