Названы сроки создания опытного образца экраноплана в России

Москва, , 11:45 — REGNUM В Российской Федерации до 2027 года создадут опытный образец экраноплана «Орлан», который оснастят боевыми ракетами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, опытно-конструкторская работа «Орлан», которая предусматривает строительство опытного образца, будет вестись в рамках госпрограммы вооружения на период до 2027 года.

Борисов добавил, что новые экранопланы планируется использовать для патрулирования морских районов, где у РФ инфраструктура «не очень развита».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что в 2018 году корпорация начнет разработку эскизного проекта сверхтяжёлого военно-транспортного самолёта.

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