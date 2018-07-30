Новый сверхтяжёлый самолёт могут разработать в России до 2027 года

Москва, , 08:10 — REGNUM Новый российский сверхтяжёлый самолёт на замену Ан-124 «Руслан» может быть разработан до 2027 года. Соответствующие работы внесены в Государственную программу вооружения (ГПВ), заявил заместитель председателя правительства России по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Юрий Борисов. Об этом сообщает 30 июля телеканал «Звезда».

"Научно-исследовательские работы по нему есть в плане в конце ГПВ», — подчеркнул он.

Также, по словам Борисова, «Русланы» при условии модернизации кабины пилотов, решении проблем с двигателем Д-18 и замены бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭУ) могут летать «до 2050 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что разработку эскизного проекта сверхтяжёлого военно-транспортного самолёта на смену Ан-124 «Руслан» корпорация начнет в 2018 году.

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