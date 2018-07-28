Автомобиль на прокат: каршеринг может появиться в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 10:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону может появиться новая услуга — каршеринг. Проект под названием «CarSharing», который предполагает, что горожанин может взять машину на прокат и после поездки оставить её в любой части города, успешно реализован в крупных российских городах, сообщает ИА REGNUM.

Запуском проекта в Ростове-на-Дону займётся компания «Делимобиль» — один из операторов каршеринга в Москве. Начать планируется с 50 машин. Пользователям будут предоставляться бонусы в виде бесплатной стоянки на платных парковках и карт для заправки на автозаправочных станциях-партнерах.

Отмечается, что услугами компании уже воспользовались более 1,1 млн человек. Подобный проект работает не только в российской столице, но и Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Грозном, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Уфе.

ИА REGNUM напоминает, что каршеринг — система поминутной аренды автомобилей. После того, как клиент зарегистрировался у оператора, он находит ближайшую машину с помощью приложения на смартфоне, совершает поездку, паркует автомобиль и завершает аренду. Воспользоваться услугой могут жители старше 21 года и с водительским стажем не менее двух лет.