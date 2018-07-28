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Роботы из разных сразятся в финале всемирного конкурса 2018 в Китае

Техника

В соревнованиях примут участки подростки из более, чем 10 стран, включая Россию, Австралию и Изаиль

Ухань, Китай, 28 июля 2018, 08:28 — REGNUM  Финал всемирного конкурса роботов 2018 стартовал 27 июля в столице центральной китайской провинции Хубэй городе Ухане, собрав более 5 тыс. конкурсантов из Китая и других стран, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

За время трехдневного мероприятия сотни команд, состоящие из подростков, прибывших из более, чем 10 стран, включая Россию, Австралию и Изаиль, будут использовать роботов в соревнованиях вроде футбола три на три и гонки на воде. Целью соревнований является наладить платформу взаимодействия для подростков со всего мира и пробудить в подростках интерес к науке, технологиям и математике.

Отметим, что организатором мероприятия стали Министерство промышленности и информационных технологий Китая и Китайский институт Электроники среди прочих.

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Робототехника
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