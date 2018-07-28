Роботы из разных сразятся в финале всемирного конкурса 2018 в Китае

Ухань, Китай, , 08:28 — REGNUM Финал всемирного конкурса роботов 2018 стартовал 27 июля в столице центральной китайской провинции Хубэй городе Ухане, собрав более 5 тыс. конкурсантов из Китая и других стран, сообщает 27 июля агентство Синьхуа.

За время трехдневного мероприятия сотни команд, состоящие из подростков, прибывших из более, чем 10 стран, включая Россию, Австралию и Изаиль, будут использовать роботов в соревнованиях вроде футбола три на три и гонки на воде. Целью соревнований является наладить платформу взаимодействия для подростков со всего мира и пробудить в подростках интерес к науке, технологиям и математике.

Отметим, что организатором мероприятия стали Министерство промышленности и информационных технологий Китая и Китайский институт Электроники среди прочих.