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Один из авианосцев ВМС США будет переделан в носитель беспилотников

Техника

Авианосец «Джордж Вашингтон» в 2019 году будет приспособлен к приему и обслуживанию дронов MQ-25 Stingray

Один из авианосцев ВМС США будет переделан в носитель беспилотников
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На борту авианосца «Джордж Вашингтон»

Вашингтон, 27 июля 2018, 18:16 — REGNUM  В проект американского военного бюджета на 2019 финансовый год включены расходы на переоборудование авианосца «Джордж Вашингтон» в носитель палубных беспилотников MQ-25 Stingray.

Об этом 27 июля сообщает журнал Aviation Week. По информации издания, переоснащение авианосца должно происходить вместе с ремонтом и перезарядкой атомного реактора «Джорджа Вашингтона», который осуществляется с 2017 года.

По планам ВМС США, для взаимодействия с беспилотниками MQ-25 Stingray должны быть приспособлены авианосцы разных типов, включая новейший «Джеральд Форд».

Авианесущие корабли будут оборудованы системами связи и взаимодействия с беспилотниками, системами контроля и транспортировки БПЛА по кораблю.

Как сообщало ИА REGNUM, программа MQ-25 предполагает создание беспилотных воздушных топливозаправщиков, способных транспортировать и передавать другому самолету в воздухе свыше шести тонн авиационного топлива.

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