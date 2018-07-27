Jaguar Land Rover назвал рублёвые цены электрокроссовера I-Pace

Москва, , 16:34 — REGNUM Британский бренд Jaguar Land Rover объявил рублевые цены на электрокроссовер I-Pace, на российском рынке автомобиль будет представлен в трех комплектациях — S, SE и HSE. Об этом 27 июля сообщило агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Стать обладателем современного электрокроссовера от британского автопроизводителя можно за 5 млн 825 тыс. рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль в варианте комплектации S. Самый дорогой вариант I-Pace обойдётся уже в 7 млн 353 тыс. руб.

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Напомним, на новый электрический автомобиль Jaguar Land Rover установлена аккумуляторная батарея мощностью 90 кВт*ч, которая позволяет электрокару преодолевать расстояние около 480 км. В случае быстрой зарядки на специальной станции аккумулятор заряжается до 80% за 40 минут.

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