Бренд Genesis обошёл Porsche в рейтинге удовлетворённости J.D. Power

Коста-Меса, США, , 14:31 — REGNUM Марка Genesis обошла премиальный бренд Porsche в рейтинге удовлетворённости клиентов, который составляет компания J.D. Power. Об этом 26 июля сообщил журнал DriveMag US.

Отмечается, что Genesis в 2018 году заработал 884 балла. Сразу за ним следует Porsche с результатом 883 балла. Компания BMW получила 863 балла, Lincoln — 861 балл, а Mercedes-Benz — 858 баллов. Если говорить о массовом сегменте, то в нём лидируют китайский производитель Chevy и компания из США GMC, они оба смогли набрать 826 баллов.

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Стоит отметить, что средний показатель рейтинга в 2018 году вырос до 820 баллов (в 2017 году было 810). Максимальная оценка по шкале J.D. Power — 1000 баллов.

Напомним, опросы J.D. Power состоят из 77 пунктов, они выявляют уровень эмоционального возбуждения, которое испытывает автовладелец при различных взаимодействиях с машиной. Оценка даётся как комфорту, так и управлению автомобилем.

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