Audi назвала новую дату премьеры электрокроссовера E-tron

Ингольштадт, Германия, , 14:03 — REGNUM Свой первый электрокроссовер E-tron компания Audi представит 17 сентябре 2018 года, покупатели смогут оставить заявку на приобретение электрокара в день премьеры. Об этом 26 июля сообщил портал CNET.

Глава офиса компании в США Скотт Кеох сообщил журналистам, что поскольку ‍E-tron относится к классу премиальных автомобилей, то никаких проблем с сопровождением таких заявок не предвидится. Он добавил, что благодаря дилерам компании весь процесс покупки автомобиля — от размещения заказа до доставки машины клиенту будет абсолютно прозрачным.

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Напомним, в июне 2018 года ИА REGNUM сообщило, что из-за ареста главы Audi Руперта Штадлера компания вынуждена была перенести премьеру E-tron. Согласно изначальным планам, премьера должна была пройти 30 августа 2018 года в Брюсселе.

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