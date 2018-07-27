Пятница, 27 Июля 2018 года
11:58:35 МСК

Subaru к 2020 году выпустит автомобиль с автопилотом второго поколения

Техника

Компания проводит испытания машины на полигоне, расположенном на острове Хоккайдо

Токио, 27 июля 2018, 10:44 — REGNUM  Японский автопроизводитель Subaru, не желая отставать от конкурентов, занимается разработкой собственной системы автономного вождения. В компании планируют закончить её первый этап в 2020 году. Об этом 26 июля рассказал журнал «Авторевю».

Испытания беспилотного авто Subaru проводит на специальном полигоне, который был построен на острове Хоккайдо. Если всё пойдет по плану, то к 2020 году компания получит рабочий автопилот второго уровня, который позволит водителю отвлекаться от управления транспортным средством при движении по многополосному шоссе с поворотами. Ожидается, что автомобиль также сможет самостоятельно менять полосу движения.

Читайте также: В Китае создают подводный беспилотник с искусственным интеллектом

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что власти США обвинили бывшего сотрудника Apple в том, что он украл у компании информацию о разработках беспилотных систем. Его задержали при попытке вывезти в Китай чертежи печатной платы.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшего сотрудника Apple обвиняют в краже конфиденциальной информации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить