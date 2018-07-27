Subaru к 2020 году выпустит автомобиль с автопилотом второго поколения

Токио, , 10:44 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru, не желая отставать от конкурентов, занимается разработкой собственной системы автономного вождения. В компании планируют закончить её первый этап в 2020 году. Об этом 26 июля рассказал журнал «Авторевю».

Испытания беспилотного авто Subaru проводит на специальном полигоне, который был построен на острове Хоккайдо. Если всё пойдет по плану, то к 2020 году компания получит рабочий автопилот второго уровня, который позволит водителю отвлекаться от управления транспортным средством при движении по многополосному шоссе с поворотами. Ожидается, что автомобиль также сможет самостоятельно менять полосу движения.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что власти США обвинили бывшего сотрудника Apple в том, что он украл у компании информацию о разработках беспилотных систем. Его задержали при попытке вывезти в Китай чертежи печатной платы.

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