В сети появились фотографии салона нового Chevrolet Orlando

Пекин, , 10:15 — REGNUM Автопроизводитель из США General Motors (GM) полностью рассекретил салон нового поколения модели Chevrolet Orlando. Фотографии автомобиля 26 июля опубликовал портал NJCar.

Первое, что обращает на себя внимание автолюбителей — это необычный, выдающийся вверх сенсорный экран передней панели. Приборная панель автомобиля нового поколения преобразилась, другим стал блок управления климат-контролем. Известно, что на рынке Китая машина будет продаваться с 1,3-литровым мотором мощностью 156 л.с.

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Напомним, Chevrolet Orlando GM позиционирует как компактвэн, обладающий повышенной проходимостью. Как ранее сообщало ИА REGNUM, модель в 2011 году получила максимальную оценку безопасности Euro NCAP (пять звёзд). В России автомобиль производился на заводе «Автотор» и продавался до 2015 года.

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