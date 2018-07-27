С конвейера московского завода Renault сошел 400-тысячный кроссовер Duster

Москва, , 09:52 — REGNUM Московский завод Renault выпустил 400-тысячный внедорожник Renault Duster, производство которого началось на предприятии в 2011 году. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Юбилейным экземпляром стал полноприводный Duster чёрного цвета, оборудованный 2-литровым бензиновым мотором и автоматической КП. Renault опубликовало в сети фотографию, на которой запечатлены сотрудники завода вместе с машиной.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что по мнениею автомобильных экспертов, Renault Duster 2019 модельного года является одним из десяти самых ожидаемых в России автомобилей.

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