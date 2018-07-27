Пятница, 27 Июля 2018 года
10:12:44 МСК

С конвейера московского завода Renault сошел 400-тысячный кроссовер Duster

Техника

Юбилейным автомобилем стал Duster черного цвета

Москва, 27 июля 2018, 09:52 — REGNUM  Московский завод Renault выпустил 400-тысячный внедорожник Renault Duster, производство которого началось на предприятии в 2011 году. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба российского офиса марки.

Юбилейным экземпляром стал полноприводный Duster чёрного цвета, оборудованный 2-литровым бензиновым мотором и автоматической КП. Renault опубликовало в сети фотографию, на которой запечатлены сотрудники завода вместе с машиной.

Читайте также: В Москве электромобили не смогут заряжаться на станциях электроавтобусов

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что по мнениею автомобильных экспертов, Renault Duster 2019 модельного года является одним из десяти самых ожидаемых в России автомобилей.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты составили топ-10 самых ожидаемых в России автомобилей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить