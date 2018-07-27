Honda предложила покупателям модели Fit пакет Modulo Style

Токио, , 08:13 — REGNUM Honda вывела на рынок автомобиль Honda Fit в версии Modulo Style, специальный пакет внёс изменения не только в дизайн автомобиля, но и в салон. Об этом 26 июля сообщил портал NJCars.

К сожалению, машина пока что продаётся только в Японии. Она оборудована иным бампером, получила 15-дюймовые легкосплавные диски красного цвета. Что касается интерьера, то модель обзавелась кожаными креслами, её рулевое колесо получило кожаную оплётку, педали — металлические накладки. А обивка крыши авто стала чёрной. Оборудование автомобиля не отличается от стандартной версии. В Японии приобрести модель можно по цене от 1 млн 890 тыс. иен (около 1 млн 75 тыс. рублей по текущему курсу).

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Напомним, Honda Fit, известный на рынке ЕС под названием Jazz, представляет собой машину B-класса. Автомобиль оборудуется двигателями объёмом 1,3 л (100 л. с.) и 1,5 л (132 л. с.), в паре к которым идёт механическая коробка передач или вариатор.

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