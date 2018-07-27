Продажи автомобилей А-класса в России выросли на 64,2%

Москва, , 07:49 — REGNUM С января по май 2018 года в России было продано 2,6 тыс. автомобилей А-класса, что на 64,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 26 июля сообщило агентство «Автостат».

В модельном рейтинге данного сегмента место лидера занял Kia Picanto, за шесть первых месяцев в России было продано 2,1 тыс. ед. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи автомобиля выросли на 74,7%. Второе место занял Smart ForTwo с показателем 425 ед., продажи модели выросли почти в два раза. Замыкает топ-3 Smart ForFour (101, падение продаж — 21,7%).

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Напомним, сегодня Кia продаёт третье поколение модели Picanto, автомобиль компания впервые показала в марте 2017 года на Женевском автосалоне. В России цены на эту машину А-класса начинаются от 510 тыс. 910 рублей. Согласно заявлениям компании, показатель расхода топлива Picanto при движении по городу составляет 5,4 л.

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