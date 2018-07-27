Windows 10 будет перезагружаться, когда это удобно пользователю

Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Две новые сборки Windows 10 выпустила компания Microsoft, им присвоили номера 17 723 (RS5) и 18 204 (19H1), разработчики заявляют, что они не будут перезагружаться когда попало, сообщает «Vladtime.ru».

Пока эти версии доступны только участникам программы тестирования Insider Preview, они смогут скачать версии. В новом патче будет применена усовершенствованная логика обновления системы, она учитывает поведенческие факторы каждого пользователя и определяет оптимальное время для перезагрузки компьютера так, чтобы не мешать его работе.

В официальном блоге, посвященном Windows, говорится:

«Мы не только проверим, используете ли вы свой ПК в настоящее время, прежде чем выполнить перезагрузку, но также постараемся предсказать, отошли ли вы от устройства всего на пару минут, чтобы налить себе кофе и сразу же вернуться».

Ранее, 2 июля, ИА REGNUM сообщало, что компьютеры на Windows были атакованы неудаляемым вирусом. Пока пострадавшим от нападения не удаётся найти механизм лечения заражённой рабочей станции.

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