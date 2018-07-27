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Новые IPhone будут медленнее других — в чём проблема

Техника

Компания Apple намерена отказаться от использования быстрых LTE-модемов, которые производит компания Qualcomm

Купертино, США, 27 июля 2018, 05:44 — REGNUM  Новые смартфоны от Apple будут работать медленнее, чем предыдущие модели, говорится на портале Sterlitamaktime.ru.

Руководитель Qualcomm Джордж Дэвис рассказал, Apple откажется от LTE-модемов его производства. Теперь новые смартфоны будут выпускаться с более медленными чипами 4G производства Intel.

Напомним, Apple отказалась от используемых чипов после того, как партнёр начал обвинять компанию в завышении лицензионных отчислений при использовании патентованных технологий LTE.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Apple может отказаться от красного цвета для корпусов, тогда цветовая палитра корпусов новых iPhone 9 не будет прежней.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Цветовая палитра корпусов новых iPhone 9 не будет прежней

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