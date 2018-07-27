Telegram Passport — теперь можно загружать документы и в Telegram

Москва, , 05:29 — REGNUM Мессенджер Telegram запускает функцию Telegram Passport, которая будет использоваться для идентификации пользователей сервисами-партнёрами, сообщает «Фонтанка.ру».

Ещё в мае этого года в блоге мессенджера было заявлено о подготовке к запуску «паспорта». Благодаря этой функции пользователь может загрузить все свои данные и документы (например, паспорт, права, загранпаспорт и другие), после чего, при необходимости, Telegram передаёт любым требуемым сервисам данные мгновенно.

Разработчик считает, что так пользователь получит универсальный способ обмена документами.

Ранее ИА REGNUM сообщало об очередном сбое в работе мессенджера, который отмечали пользователи.

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