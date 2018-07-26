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Toyota вывела на российский рынок эксклюзивную версию пикапа Hilux

Техника

Автомобиль можно приобрести за 2 млн 699 тыс. рублей

Toyota вывела на российский рынок эксклюзивную версию пикапа Hilux
Matthias93
Toyota Hilux

Москва, 26 июля 2018, 19:57 — REGNUM  Toyota предложила российским покупателям специальную версию Exclusive пикапа Hilux, которая отличается от стандартной внешними элементами и интерьером. Об этом 26 июля сообщил портал «Автовести».

Если говорить о внешних отличиях, то новая машина получила другой передний бампер, иную решетку радиатора и доработанный задний бампер, котрый получил серебристый элемент. Что касается салона, то он стал полностью чёрным, сиденья версии Exclusive отделаны перфорированной кожей. Приборная панель получила оригинальный внешний вид. Стоимость автомобиля составила 2 млн 699 тыс. рублей.

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Напомним, среднеразмерный пикап Hilux Toyota производит уже достаточно давно — с 1968 года. В США данная модель продаётся под названием Tacoma. Автомобиль, который японский производитель предлагает сейчас в России, оборудован полным приводом, мотором объёмом 2,8 л, мощность которого составляет 177 л.с., и автоматической коробкой на 6 передач.

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