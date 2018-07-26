Доля марки LADA на российском рынке выросла до 20%

Самара, , 14:50 — REGNUM Доля бренда LADA на российском авторынке в первом полугодии 2018 года составила около 20%, при этом консолидированная выручка «АвтоВАЗа» за обозначенный период выросла на 31,5%. Об этом 26 июля сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в период с января по июнь 2018 года «АвтоВАЗ» смог продать в России 169 884 автомобиля, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи компании выросли на 21,1%. За первые шесть месяцев 2018 года компанией было реализовано рекордное количество экземпляров модели Vesta (за всю историю её продаж).

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, 17 июля 2018 года «АвтоВАЗ» представил новую версию LADA Granta. Автомобиль будет показан широкой публике на предстоящем Московском автосалоне, который пройдёт в августе 2018 года.

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