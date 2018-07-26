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Mercedes-Benz представил новый глобальный седан A-класса

Техника

Автомобиль получил рекордный показатель аэродинамического сопротивления

Mercedes-Benz представил новый глобальный седан A-класса
scholty1970
Mercedes-Benz

Берлин, 26 июля 2018, 13:10 — REGNUM  Компания Mercedes-Benz опубликовала фотографии нового автомобиля A-класса, который будет представлен широкой публике в октябре 2018 года на автосалоне в Париже. Снимки были опубликованы 26 июля на портале Top Gear.

Из того, что сразу бросается в глаза автолюбителей при просмотре фотографий салона — полностью цифровая приборная панель, объединенная с мультимедийной панелью. Что касается кузова и дизайна, в компании отмечают, что автомобиль имеет рекордный показатель лобового аэродинамического сопротивления — 0,22. Автомобиль будет оборудован дизельным двигателем мощностью 163 л. с. и дизельным 116-сильным мотором.

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Напомним, Mercedes-Benz представил хэтчбэк А-класса в феврале 2018 года на закрытой презентации в Амстердаме. Первые автомобили заказчики получили в июне 2018 года.

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