В июне Volvo смог увеличить продажи в России на 11%

Москва, , 12:34 — REGNUM В июне 2018 года шведский автопроизводитель Volvo смог продать в России 888 машин, тем самым превысив показатели продаж июня 2017 года на 11,1%. Об этом 26 июля сообщило агентство «Автостат».

Аналитики отмечают, что в период с января по июнь 2018 года шведская компания продала в России 3132 автомобиля, что на 0,8% меньше аналогичного периода 2018 года. Лучше всего на российском авторынке продаётся второе поколение кроссовера ХС60. В июне 2018 года его решили приобрести 316 покупателей.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что кроссовер Volvo XC40 2018 модельного года получил оценку в пять звёзд при прохождении теста безопасности Euro NCAP. В частности, первый автомобиль Volvo в классе SUV смог добиться максимальной оценки в тесте безопасности взрослых пассажиров (97%).

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