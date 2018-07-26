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Bugatti представил версию гиперкара Chiron Sky View с панорамной крышей

Техника

Компания покажет автомобиль широкой публике на выставке в городе Монтерей

Мольсем, Франция, 26 июля 2018, 10:27 — REGNUM  Компания Bugatti выпустила версию Sky View гиперкара Chiron — автомобиль обзавёлся панорамной крышей. Показать машину компания планирует на выставке Monterey Car Week, которая пройдёт в августе 2018 года. Об этом 25 июля сообщил портал Motor1.

Благодаря новой крыше высота автомобиля увеличилась на 2,7 см. К сожалению, стеклянные панели нельзя отодвинуть, они являются зафиксированными. Стоит отметить, что Chiron Sky View не будет единственной новинкой, которую французский автопроизводитель покажет на выставке в калифорнийском Монтерее. Компания также представит там свой новый гиперкар Divo.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, максимальная скорость модели Divo будет меньше, чем у Chiron (385 км/ч против 420 км/ч) из-за увеличения прижимной силы. Однако в компании утверждают, что новый автомобиль будет более производительным.

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