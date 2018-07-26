Suzuki отзывает в России автомобили Kizashi из-за дефекта системы вариатора

Москва, , 10:03 — REGNUM Росстандарт объявил об отзыве в России 11 автомобилей Suzuki Kizashi (FR) из-за дефекта системы бесступенчатой трансмиссии (CVT). Об этом 25 июля сообщила пресс-служба ведомства.

Под отзыв попали машины, проданные в России в период c июля 2014 года по апрель 2017 года. VIN-кода автомобилей, попавших под отзыв опубликованы на сайте Росстандарта. Специалисты компании обнаружили, что в пайке схемы контроллера вариатора присутствует дефект, в случае проявления которого может сильно возрасти электрическое сопротивление в контуре.

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Напомним, Suzuki Kizashi представляет собой среднеразмерный седан, который японская компания выпускала до 2013 года в США и Канаде, и до 2016 года в Пакистане и ОАЭ.

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