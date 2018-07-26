Honda начала впервые продавать в ЕС дизельный вариант Civiс с «автоматом»

Брюссель, , 09:20 — REGNUM Японский производитель Honda впервые вывел на рынок ЕС дизельную версию модели Civiс, оснащенную автоматической КП. Об этом 25 июля сообщил журнал «Авторевю».

Автоматической коробкой передач на девять скоростей будет оборудоваться версия Civiс, на которую установлен 1,6-литровый дизельный мотор DTEC. Его мощность равна 120 л.с. Издание напоминает, что ранее Honda устанавливала эту КП на такие автомобили, как CR-V, Odyssey, Avancier и UR-V. Стоит отметить, что данная коробка позволяет быстро переключаться сразу через несколько передач.

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Напомним, как ранее сообщило ИА REGNUM, модель Civic в России Honda не продаёт уже несколько лет (с 2015 года), компания решила приостановить продажи седанов и ряда других автомобилей по причине наступления кризиса и резкого падения спроса.

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