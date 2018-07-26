Четверг, 26 Июля 2018 года
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McLaren дал имя самому быстрому суперкару в истории компании

Техника

Автомобиль с гибридной трансмиссией способен разогнаться до скорости 391 км/ч

McLaren дал имя самому быстрому суперкару в истории компании
Иллюстрация: Autothrill.org
McLaren Speedtail

Уокинг, Великобритания, 26 июля 2018, 07:48 — REGNUM  McLaren решил дать своему новому суперкару имя Speedtail. Автомобиль, способный разогнаться до скорости 391 км/ч, будет выпущен в количестве 106 экземпляров. Об этом 25 июля сообщил портал Top Gear.

Стоимость машины составляет 1,6 млн фунтов стерлингов ($2,11 млн по текущему курсу). Британский автопроизводитель позиционирует класс автомобиля как «гипер-GT». Машина имеет гибридную силовую установку и трехместный салон, в котором кресло водителя располагается посередине.

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Напомним, Speedtail стал самым быстрым автомобилем в истории марки, ранее машина имела кодовое обозначение BP23. Согласно заявлениям компании, автомобиль станет быстрее модели McLaren F1.

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